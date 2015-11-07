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Расписание матчей
Оболонь - Звезда К
Оболонь - Звезда К: обзор матча 07 ноября 2015
Оболонь
07.11.2015, суббота, 15:00
Украина. Первая лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Звезда К
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Оболонь - Звезда К
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Черноморец
1 : 1
18.09.2026
Оболонь
Звезда К
Украина. Плей-офф, 32 тур
Черноморец
1 : 0
19.05.2018
Звезда К
Украина. Плей-офф, 31 тур
Звезда К
1 : 1
12.05.2018
Карпаты
Украина. Плей-офф, 30 тур
Александрия
1 : 0
06.05.2018
Звезда К
Украина. Плей-офф, 29 тур
Звезда К
2 : 0
28.04.2018
Олимпик
Украина. Плей-офф, 28 тур
Сталь
1 : 1
21.04.2018
Звезда К
Информация о матче
Стадион:
Звезда
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Оболонь
Звезда К
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