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Расписание матчей
Словения - Новая Зеландия
Словения - Новая Зеландия: обзор матча 04 июня 2010
Словения
04.06.2010, пятница, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Новая Зеландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Словения - Новая Зеландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
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2 : 1
03.10.2026
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