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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Рексхэм - Ноттс Каунти
Рексхэм - Ноттс Каунти: обзор матча 17 февраля 2024
Рексхэм
17.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Ноттс Каунти
20'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рексхэм - Ноттс Каунти
Замена
L. Young
️️️️
J. Jones
88'
82'
Замена
S. Austin
️️️️
С. Робертсон
82'
Замена
Ч. Колкетт
️️️️
Д. Босток
Замена
Д. Менди
️️️️
R. Barnett
80'
80'
Замена
L. Macari
️️️️
J. Warner
79'
Замена
A. Chicksen
️️️️
K. Cameron
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
П. Маллин
79'
Замена
O. Palmer
️️️️
С. Флетчер
78'
Желтая карточка
E. Lee
55'
55'
Желтая карточка
С. Робертсон
48'
Желтая карточка
Д. МакГолдрик
ГОЛ! 1:0!
С. Флетчер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
19
Ryan Barnett
ЦЗ
4
Max Cleworth
ЦЗ
5
William Boyle
ЦЗ
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
(К)
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
18
Elliott Lee
ЦФ
24
James Jones
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
10
Пол Маллин
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Ноттс Каунти
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
32
Jaden Warner
ЦЗ
15
Aden Baldwin
ЦЗ
4
Kyle Cameron
(К)
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
20
Скотт Робертсон
ЦП
23
Aaron Nemane
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
10
Джоди Джонс
ПВ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Рексхэм
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
6
Luke Young
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
7
Джек Мэрриот
ЦФ
31
Luke McNicholas
ЦФ
4
Ben Tozer
ЦФ
28
Ollie Palmer
ЦФ
Ноттс Каунти
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
15
Adam Chicksen
ЦЗ
28
Lewis Macari
ЦЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
6
Jim O'Brien
ЦФ
26
Aidan Stone
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
4-2-4
13
Оконкво
19
5
6
4
16
МакКлин
7
Кэннон
18
10
Маллин
26
Флетчер
24
3-3-2-2
26
32
15
4
15
Босток
20
Робертсон
23
10
Джонс
7
Кроули
9
17
МакГолдрик
19
17
Менди
17
Менди
19
24
6
6
24
10
Маллин
7
Мэрриот
7
Мэрриот
10
Маллин
26
Флетчер
28
28
26
Флетчер
4
15
15
4
32
28
28
32
15
Босток
44
Колкетт
44
Колкетт
15
Босток
20
Робертсон
8
8
20
Робертсон
Остались в запасе
Рексхэм
Ноттс Каунти
8
Luke Bolton
ЦП
31
Luke McNicholas
ЦФ
4
Ben Tozer
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
6
Jim O'Brien
ЦФ
26
Aidan Stone
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Остались в запасе
8
Luke Bolton
ЦП
31
Luke McNicholas
ЦФ
4
Ben Tozer
ЦФ
Остались в запасе
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
6
Jim O'Brien
ЦФ
26
Aidan Stone
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Рексхэм - Ноттс Каунти
1
2
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
8
Нарушения
8
7
Офсайды
1
1
Количество передач
205
660
Сейвы
3
3
Точность передач %
73
91
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
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