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Расписание матчей
Нидерланды - Швейцария
Нидерланды - Швейцария: обзор матча 11 ноября 2011
Нидерланды
11.11.2011, пятница, 23:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Швейцария
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нидерланды - Швейцария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Лига наций, 5 тур
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13.11.2026
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Германия
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29.09.2026
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Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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