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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ньюпорт Каунти - Рексхэм
Ньюпорт Каунти - Рексхэм: обзор матча 20 января 2024
Ньюпорт Каунти
20.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Рексхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюпорт Каунти - Рексхэм
90'
+1
Желтая карточка
O. Palmer
Желтая карточка
N. Townsend
90'
Желтая карточка
J. Waite
89'
84'
Желтая карточка
E. O'Connell
82'
Замена
J. Bickerstaff
️️️️
J. Jones
Замена
️️️️
А. Уайлдиг
75'
Замена
J. Waite
️️️️
Г. Чарсли
74'
Замена
M. Bondswell
️️️️
A. Lewis
65'
Желтая карточка
Г. Чарсли
64'
62'
Замена
O. Palmer
️️️️
M. Cleworth
Желтая карточка
У. Эванс
55'
37'
Желтая карточка
Д. МакКлин
Желтая карточка
Б. Моррис
37'
23'
Замена
E. O'Connell
️️️️
С. Долби
18'
Красная карточка
W. Boyle
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
8
Брин Моррис
ОП
7
Гарри Чарсли
ЦП
3
Adam Lewis
ЦП
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
1
Nick Townsend
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
23
Ryan Delaney
(К)
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
4
Max Cleworth
ЦЗ
5
William Boyle
ЦЗ
19
Ryan Barnett
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
10
Сэм Долби
ЦФ
10
Пол Маллин
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
24
James Jones
ЦФ
4
Ben Tozer
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Ньюпорт Каунти
44
Matthew Baker
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ЦП
11
James Waite
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
3
Callum McFadzean
ЦЗ
6
Luke Young
ЦП
11
Liam McAlinden
ЦФ
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
28
Ollie Palmer
ЦФ
1-1-4-1-4
5
Кларк
8
Моррис
7
Чарсли
3
24
Уайлдиг
21
МакЛафлин
9
Эванс
1
23
17
47
3-2-5
13
Оконкво
4
5
19
16
МакКлин
12
Эванс
10
Долби
4
24
18
10
Маллин
3
33
33
3
7
Чарсли
11
11
7
Чарсли
10
Долби
6
6
10
Долби
24
11
11
24
4
28
28
4
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Рексхэм
44
Matthew Baker
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
33
Mark Howard
ВР
3
Callum McFadzean
ЦЗ
6
Luke Young
ЦП
11
Liam McAlinden
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Остались в запасе
44
Matthew Baker
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
3
Callum McFadzean
ЦЗ
6
Luke Young
ЦП
11
Liam McAlinden
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Фил Паркинсон
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Рексхэм
5
1
3
Всего ударов по воротам
16
4
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
13
13
Офсайды
4
3
Количество передач
381
332
Сейвы
1
4
Точность передач %
67
56
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
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