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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Стокпорт Каунти - Ньюпорт Каунти
Стокпорт Каунти - Ньюпорт Каунти: обзор матча 09 марта 2024
Стокпорт Каунти
09.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 37 тур
1 : 0
Завершен
Ньюпорт Каунти
90+3'
П. Мэдден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стокпорт Каунти - Ньюпорт Каунти
90'
+6
Желтая карточка
А. Уайлдиг
ГОЛ! 1:0!
П. Мэдден
90'
+3
Замена
R. Richards
️️️️
К. Вуттон
89'
89'
Замена
Л. Джефкотт
️️️️
A. Lewis
80'
Замена
Д. Драйсдейл
️️️️
K. Jameson
Пенальти не реализован!
П. Мэдден
73'
66'
Желтая карточка
Г. Чарсли
65'
Замена
Г. Чарсли
️️️️
O. Zanzala
Замена
О. Бэйли
️️️️
Н. Пауэлл
59'
Замена
К. Кэмпс
️️️️
М. Ипполит
59'
23'
Желтая карточка
Л. Пэйн
21'
Желтая карточка
O. Zanzala
Желтая карточка
К. Вуттон
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стокпорт Каунти
23
Итан Бристоу
ЛАЗ
24
Льюис Касс
ЦЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
21
Майлз Ипполит
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
5
Fraser Horsfall
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
(К)
ЦФ
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Ньюпорт Каунти
44
Matthew Baker
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ПЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
8
Брин Моррис
ОП
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
3
Adam Lewis
ЦП
1
Nick Townsend
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
25
Offrande Zanzala
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
17
Scott Bennett
(К)
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
3
Ибу Турай
ЛЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
8
Каллум Кэмпс
ЦП
27
Один Бэйли
АП
31
Rico Richards
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
Ньюпорт Каунти
35
Деклан Драйсдейл
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
11
James Waite
ЦП
7
Гарри Чарсли
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
2-1-2-1-5
24
Касс
5
23
Бристоу
25
Пауэлл
21
Ипполит
24
Лемоней-Эванс
10
1
41
Мэдден
19
Вуттон
5
2-1-2-1-5
27
Пэйн
44
8
Моррис
24
Уайлдиг
3
9
Эванс
1
17
23
25
47
21
Ипполит
8
Кэмпс
8
Кэмпс
21
Ипполит
25
Пауэлл
27
Бэйли
27
Бэйли
25
Пауэлл
19
Вуттон
31
31
19
Вуттон
23
35
Драйсдейл
35
Драйсдейл
23
25
7
Чарсли
7
Чарсли
25
3
31
Джефкотт
31
Джефкотт
3
Остались в запасе
Стокпорт Каунти
Ньюпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
3
Ибу Турай
ЛЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
11
James Waite
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
3
Ибу Турай
ЛЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
Остались в запасе
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
11
James Waite
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Стокпорт Каунти - Ньюпорт Каунти
1
4
Всего ударов по воротам
27
3
Удары в створ
14
2
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
11
2
Нарушения
8
15
Офсайды
1
1
Количество передач
540
217
Сейвы
2
11
Точность передач %
76
40
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
19
1
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
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