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Расписание матчей
Нью-Йорк Ред Буллз - ПСЖ
Нью-Йорк Ред Буллз - ПСЖ: обзор матча 30 июля 2011
Нью-Йорк Ред Буллз
30.07.2011, суббота, 17:00
Emirates Cup, 1 тур
1 : 0
Завершен
ПСЖ
27'
Й. Линдпере
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - ПСЖ
Замена
М. Кассел
️️️️
Д. МакКарти
Замена
Л. Арно
️️️️
М. Бодмер
Замена
Д. Руни
️️️️
К. Олбрайт
Замена
К. Херцог
️️️️
Х. Агудело
Замена
С. Кил
️️️️
Т. Тайнио
Желтая карточка
Д. Ричардс
ГОЛ! 1:0!
Й. Линдпере
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
1
Франк Рост
ВР
7
Рой Миллер
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
44
Карлуш Мендеш
ЦЗ
3
Крис Олбрайт
ПЗ
16
Ян-Гуннар Солли
ЛП
13
Дакс МакКарти
ОП
14
Йоэль Линдпере
ЦП
10
Теему Тайнио
ЦП
19
Дейн Ричардс
ПП
17
Хуан Агудело
ЦФ
Главный тренер
Ханс Баке
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Лоик Ландре
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЛП
24
Матье Бодмер
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Жереми Менез
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Нью-Йорк Ред Буллз
1
Буна Кундул
ВР
12
Тайлер Ласситер
ЦЗ
22
Стивен Кил
ЦЗ
23
Майк Джонс
ЦЗ
39
Тедди Шнайдер
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
15
Мэтт Кассел
ЦП
16
Джон Руни
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
6
Кори Херцог
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
2
Сеара
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
18
Лорис Арно
ЦФ
4-1-4-1
1
Рост
7
Миллер
3
Рим
44
Мендеш
3
Олбрайт
13
МакКарти
16
Солли
14
Линдпере
10
Тайнио
19
Ричардс
17
Агудело
4-4-2
46
Сиригу
13
Жалле
4
Бишевац
12
Сахо
4
Ландре
7
Менез
24
Бодмер
8
Матюиди
38
Баэбек
88
Луйиндула
9
Эрдинг
17
Агудело
6
Херцог
6
Херцог
17
Агудело
13
МакКарти
15
Кассел
15
Кассел
13
МакКарти
3
Олбрайт
16
Руни
16
Руни
3
Олбрайт
10
Тайнио
22
Кил
22
Кил
10
Тайнио
24
Бодмер
18
Арно
18
Арно
24
Бодмер
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
ПСЖ
12
Тайлер Ласситер
ЦЗ
23
Майк Джонс
ЦЗ
39
Тедди Шнайдер
ЦЗ
1
Буна Кундул
ВР
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
12
Тьерри Анри
ЛФ
Главный тренер
Ханс Баке
92
Нискенс Кебану
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
2
Сеара
ПЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
12
Тайлер Ласситер
ЦЗ
23
Майк Джонс
ЦЗ
39
Тедди Шнайдер
ЦЗ
1
Буна Кундул
ВР
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
12
Тьерри Анри
ЛФ
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
2
Сеара
ПЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
Главный тренер
Ханс Баке
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая)
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