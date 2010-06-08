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Расписание матчей
Португалия - Мозамбик
Португалия - Мозамбик: обзор матча 08 июня 2010
Португалия
08.06.2010, вторник, 18:30
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Мозамбик
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Португалия - Мозамбик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
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