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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Моркамб - Рексхэм
Моркамб - Рексхэм: обзор матча 09 марта 2024
Моркамб
09.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 37 тур
1 : 3
Завершен
Рексхэм
4'
Д. Гарнер
32'
Д. МакКлин
55'
П. Маллин (П)
80'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Моркамб - Рексхэм
90'
+6
Желтая карточка
R. Barnett
88'
Замена
L. Young
️️️️
Д. МакКлин
88'
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
П. Маллин
80'
ГОЛ! 1:3!
С. Флетчер
Пас отдал
Д. МакКлин
Замена
C. Brown
️️️️
Г. Эдвардс
80'
76'
Замена
С. Флетчер
️️️️
O. Palmer
Желтая карточка
Г. Эдвардс
63'
Замена
Д. Ивула
️️️️
Д. Гарнер
60'
Замена
J. Davenport
️️️️
Я. Сонго'о
60'
55'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
П. Маллин
Замена
Д. Тутонда
️️️️
J. Adams
52'
Вторая желтая
M. Melbourne
49'
Желтая карточка
Я. Сонго'о
42'
Желтая карточка
M. Melbourne
39'
32'
ГОЛ! 1:1!
Д. МакКлин
Пас отдал
П. Маллин
ГОЛ! 1:0!
Д. Гарнер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Моркамб
1
Арчи Майр
ВР
4
Джейкоб Бедо
(К)
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
ОП
8
Joe Adams
ЦП
27
Nelson Khumbeni
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
11
Jordan Slew
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
3
Max Melbourne
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
4
Max Cleworth
ЦЗ
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
5
William Boyle
ЦЗ
19
Ryan Barnett
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
(К)
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
28
Ollie Palmer
ЦФ
10
Пол Маллин
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
12
Kayden Harrack
ЦП
22
Julian Larsson
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
20
Charlie Brown
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
15
Jordan Davies
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
6
Luke Young
ЦП
4
Ben Tozer
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
1-1-2-1-5
1
Майр
4
Бедо
24
Сонго'о
8
27
7
Эдвардс
19
Гарнер
2
14
3
11
3-2-2-3
13
Оконкво
6
5
19
4
17
Менди
16
МакКлин
7
Кэннон
18
10
Маллин
28
8
33
Тутонда
33
Тутонда
8
24
Сонго'о
19
19
24
Сонго'о
7
Эдвардс
20
20
7
Эдвардс
19
Гарнер
39
Ивула
39
Ивула
19
Гарнер
16
МакКлин
6
6
16
МакКлин
28
26
Флетчер
26
Флетчер
28
10
Маллин
7
Мэрриот
7
Мэрриот
10
Маллин
Остались в запасе
Моркамб
Рексхэм
21
Adam Smith
ВР
12
Kayden Harrack
ЦП
22
Julian Larsson
ЦП
33
Mark Howard
ВР
15
Jordan Davies
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
4
Ben Tozer
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Остались в запасе
21
Adam Smith
ВР
12
Kayden Harrack
ЦП
22
Julian Larsson
ЦП
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
15
Jordan Davies
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
4
Ben Tozer
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Статистика матча Моркамб - Рексхэм
3
1
1
Всего ударов по воротам
6
20
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
9
Нарушения
13
10
Офсайды
1
3
Количество передач
327
466
Сейвы
5
1
Точность передач %
69
78
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
1
7
Матчи команд
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
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