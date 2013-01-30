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Расписание матчей
Мольде - Шанхай Порт
Мольде - Шанхай Порт: обзор матча 30 января 2013
Мольде
30.01.2013, среда, 16:00
Copa del Sol, группа A
3 : 2
Завершен
Шанхай Порт
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Информация о матче
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