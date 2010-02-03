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Расписание матчей
Мольде - Шахтер
Мольде - Шахтер: обзор матча 03 февраля 2010
Мольде
03.02.2010, среда, 19:00
Copa del Sol, группа A, 1 тур
0 : 3
Завершен
Шахтер
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Статистика матча Мольде - Шахтер
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Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
- : -
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Лиллестрем
2 : 2
11.10.2026
Мольде
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Шахтер
- : -
20.11.2026
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0 : 0
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0 : 1
03.11.2026
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2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
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