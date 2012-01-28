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Расписание матчей
Мольде - Олимпия
Мольде - Олимпия: обзор матча 28 января 2012
Мольде
28.01.2012, суббота, 16:00
Copa del Sol, группа A, 1 тур
2 : 1
Завершен
Олимпия
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Статистика матча Мольде - Олимпия
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
- : -
20.11.2026
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Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
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25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
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18.10.2026
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Норвегия. Элитсериен, 23 тур
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11.10.2026
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06.11.2026
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Словения. Первая Лига, 14 тур
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0 : 1
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Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 12 тур
Алюминий
0 : 1
16.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 11 тур
Олимпия
3 : 3
10.10.2026
Мура 05
Информация о матче
Стадион:
Муниципальный стадион де Фуэте
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