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Расписание матчей
Молдова - ОАЭ
Молдова - ОАЭ: обзор матча 29 мая 2010
Молдова
29.05.2010, суббота, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 3
Завершен
ОАЭ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Молдова - ОАЭ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
- : -
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
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1 : 1
29.09.2026
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Лига наций, 1 тур
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2 : 0
26.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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- : -
13.11.2026
Гондурас
Кубок арабских наций, 1/2 финала
Марокко
3 : 0
15.12.2025
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Кубок арабских наций, 1/4 финала
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12.12.2025
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ОАЭ
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09.12.2025
Кувейт
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ОАЭ
1 : 1
06.12.2025
Египет
Кубок арабских наций, 1 тур
Иордания
2 : 1
03.12.2025
ОАЭ
Информация о матче
Стадион:
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