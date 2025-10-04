Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Модена - Виртус Энтелла
Модена - Виртус Энтелла: онлайн-трансляция 04 октября 2025
Модена
04.10.2025, суббота, 18:00
Италия. Серия В, 7 тур
- : -
Не начался
Виртус Энтелла
Матч
Таблица
Статистика матча Модена - Виртус Энтелла
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Модена
Виртус Энтелла
Кубок Италии. «Наполи» в дебютном матче Конте победил в серии пенальти клуб Серии В
11 августа 2024, 00:23
«Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
10 августа 2024, 21:05
Кассано может возобновить карьеру, в среду итальянец объявил об уходе из футбола
28 июля 2017, 21:46
3
Кассано может продолжить карьеру во втором дивизионе Италии
26 февраля 2017, 16:08
Впервые в истории футбола арбитр показал зеленую карточку
9 октября 2016, 10:17
28
Креспо рад неудачам Невилла в «Валенсии»
10 февраля 2016, 00:21
4
Сионек стал игроком «Палермо»
12 января 2016, 18:53
Больше новостей
Италия. Серия В
Все
Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 1 тур
Пескара
- : -
22.08.2025
Чезена
Италия. Серия В, 1 тур
Эмполи
- : -
23.08.2025
Падова
Италия. Серия В, 1 тур
Виртус Энтелла
- : -
23.08.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 1 тур
Палермо
- : -
23.08.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 1 тур
Монца
- : -
23.08.2025
Мантова
Италия. Серия В, 1 тур
Последние матчи
Все
Модена
Виртус Энтелла
Италия. Кубок, 1 раунд
Торино
1 : 0
18.08.2025
Модена
Италия. Кубок, 1 раунд
Кальяри
1 : 1
16.08.2025
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 34 тур
Модена
0 : 1
13.05.2025
Чезена
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Каррарезе
2 : 1
04.05.2025
Модена
Италия. Кубок, 1 раунд
