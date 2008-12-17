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Расписание матчей
Милан - Вольфсбург
Милан - Вольфсбург: обзор матча 17 декабря 2008
Милан
17.12.2008, среда, 22:45
Кубок УЕФА, группа E, 5 тур
2 : 2
Завершен
Вольфсбург
16'
М. Амброзини
57'
Пато
56'
К. Дзаккардо
81'
Э. Джеко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Вольфсбург
Замена
Р. Алвим
️️️️
З. Мисимович
ГОЛ! 2:2!
Э. Джеко
Пас отдал
М. Саглик
Замена
М. Саглик
️️️️
М. Хасебе
ГОЛ! 2:1!
Пато
Пас отдал
Ф. Индзаги
ГОЛ! 1:1!
К. Дзаккардо
Пас отдал
М. Шефер
Замена
Пато
️️️️
А. Пирло
Замена
Я. Кшинувек
️️️️
К. Гентнер
Желтая карточка
Л. Антонини
ГОЛ! 1:0!
М. Амброзини
Пас отдал
К. Зеедорф
16'
Замена
К. Каладзе
️️️️
Ф. Сендерос
Желтая карточка
Д. Дзамбротта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
7
Лука Антонини
ПЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
90
Массимо Амброзини
(К)
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ПП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
21
Ашкан Дежага
ЦП
8
Звездан Мисимович
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Милан
0
Желько Калач
ВР
13
Каха Каладзе
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
9
Джордан Педроччи
ЦП
12
Пато
ЦФ
Вольфсбург
1
Симон Йенцш
ВР
3
Родригу Алвим
ЦЗ
2
Ян Шимунек
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
0
Яцек Кшинувек
АП
10
Махир Саглик
ЦФ
4-4-2
18
Янкуловски
14
Сендерос
19
Фавалли
7
Антонини
19
Дзамбротта
21
Пирло
90
Амброзини
10
Зеедорф
9
Индзаги
7
Шевченко
3-2-3-1
16
Бенальо
20
Хасебе
15
Барцальи
20
Кошта
5
Дзаккардо
4
Шефер
8
Мисимович
21
Дежага
4
Гентнер
10
Джеко
14
Сендерос
13
Каладзе
13
Каладзе
14
Сендерос
21
Пирло
12
Пато
12
Пато
21
Пирло
8
Мисимович
3
Алвим
3
Алвим
8
Мисимович
20
Хасебе
10
Саглик
10
Саглик
20
Хасебе
4
Гентнер
0
Кшинувек
0
Кшинувек
4
Гентнер
Остались в запасе
Милан
Вольфсбург
9
Джордан Педроччи
ЦП
0
Желько Калач
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Симон Йенцш
ВР
2
Ян Шимунек
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
9
Джордан Педроччи
ЦП
0
Желько Калач
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
Остались в запасе
1
Симон Йенцш
ВР
2
Ян Шимунек
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Милан - Вольфсбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Кортни
(Данганнон)
Помощники судьи:
Томас Фэйрфилд
Пол Манн (оба - Северная Ирландия)
Делегат:
Йоав Штраусс (Израиль)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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