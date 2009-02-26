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Расписание матчей
Милан - Вердер
Милан - Вердер: обзор матча 26 февраля 2009
Милан
26.02.2009, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, 1/16 финала
2 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Вердер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Милан - Вердер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
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Италия. Серия А, 11 тур
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1 : 2
08.11.2026
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0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
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Милан
3 : 1
31.10.2026
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Италия. Серия А, 9 тур
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2 : 4
28.10.2026
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0 : 2
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Вердер
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22.11.2026
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Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
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Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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