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Расписание матчей
Милан - Брага
Милан - Брага: обзор матча 06 ноября 2008
Милан
06.11.2008, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, группа E, 2 тур
1 : 0
Завершен
Брага
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Статистика матча Милан - Брага
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Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
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1 : 2
08.11.2026
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Италия. Серия А, 10 тур
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3 : 1
31.10.2026
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Италия. Серия А, 9 тур
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2 : 4
28.10.2026
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Италия. Серия А, 8 тур
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0 : 2
25.10.2026
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08.11.2026
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01.11.2026
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2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Петер Расмуссен
(Копенгаген)
Помощники судьи:
Хенрик Сендербю
Мартин Вульфф (оба - Дания)
Делегат:
Небойша Ивкович (Сербия)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Посещаемость:
10608 из 81277 зрителей (13%)
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