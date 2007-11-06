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Расписание матчей
Шахтер - Милан
Шахтер - Милан: обзор матча 06 ноября 2007
Шахтер
06.11.2007, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 4 тур
0 : 3
Завершен
Милан
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Личные встречи
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Статистика матча Шахтер - Милан
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0
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0
0
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
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Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
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Италия. Серия А, 12 тур
Милан
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22.11.2026
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Италия. Серия А, 11 тур
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08.11.2026
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05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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