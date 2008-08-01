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Расписание матчей
Милан - Севилья
Милан - Севилья: обзор матча 01 августа 2008
Милан
01.08.2008, пятница, 19:00
Кубок РЖД, Финал
0 : 1
Завершен
Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Милан - Севилья
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
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Италия. Серия А, 11 тур
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08.11.2026
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05.11.2026
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3 : 1
31.10.2026
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Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
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Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
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- : -
21.11.2026
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0 : 0
06.11.2026
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18.10.2026
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Испания. Примера, 8 тур
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0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Спорт" 18:25 (прямая)
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