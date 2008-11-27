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Расписание матчей
Портсмут - Милан
Портсмут - Милан: обзор матча 27 ноября 2008
Портсмут
27.11.2008, четверг, 23:05
Кубок УЕФА, группа E, 3 тур
2 : 2
Завершен
Милан
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Портсмут - Милан
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0
0
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
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07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 6 тур
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20.10.2026
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22.11.2026
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Италия. Серия А, 10 тур
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31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
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