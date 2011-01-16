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Расписание матчей
Мика - Тобол
Мика - Тобол: обзор матча 16 января 2011
Мика
16.01.2011, воскресенье, 13:00
Кубок Содружества, группа B, 2 тур
2 : 2
Завершен
Тобол
Матч
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Таблица
Статистика матча Мика - Тобол
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мика
Лига Европы, 1 раунд
Мика
1 : 1
10.07.2014
Сплит
Лига Европы, 1 раунд
Сплит
2 : 0
03.07.2014
Мика
Лига Европы, 1 раунд
Мика
1 : 1
09.07.2013
Рудар
Лига Европы, 1 раунд
Рудар
1 : 0
04.07.2013
Мика
Лига Европы
Мика
0 : 1
21.07.2011
Волеренга
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Информация о матче
Стадион:
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