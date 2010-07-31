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Расписание матчей
Унион - Мидлсбро
Унион - Мидлсбро: обзор матча 31 июля 2010
Унион
31.07.2010, суббота, 16:15
Товарищеские матчи
2 : 2
Завершен
Мидлсбро
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Унион - Мидлсбро
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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- : -
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Кардифф
Информация о матче
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