Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Мексика - Испания
Мексика - Испания: обзор матча 11 августа 2010
Мексика
11.08.2010, среда, 23:55
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Испания
Матч
Статистика
Личные встречи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мексика
13
Гильермо Очоа
ВР
5
Карлос Сальсидо
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
2
Франциско Родригес
ЦЗ
16
Эфраин Хуарес
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЛВ
4
Рафаэль Маркес
ЦП
6
Херардо Торрадо
ЦП
11
Карлос Вела
АП
6
Джовани Дос Сантос
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Испания
1
Икер Касильяс
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Карлос Марчена
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ЦП
19
Бруно
ЦП
10
Сеск Фабрегас
АП
13
Хуан Мата
АП
20
Санти Касорла
ПВ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Мексика
22
Пауль Агилар
ПЗ
7
Пабло Баррера
ЦП
Испания
12
Виктор Вальдес
ВР
11
Хоан Капдевила
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
8
Хави
ЦП
14
Хаби Алонсо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
4-2-3-1
13
Очоа
5
Сальсидо
15
Морено
2
Родригес
16
Хуарес
4
Маркес
6
Торрадо
18
Гуардадо
11
Вела
6
Дос Сантос
14
Чичарито
4-2-3-1
1
Касильяс
17
Арбелоа
4
Марчена
5
Пуйоль
16
Монреаль
5
Бускетс
19
Бруно
20
Касорла
13
Мата
10
Фабрегас
19
Льоренте
Остались в запасе
Мексика
Испания
22
Пауль Агилар
ПЗ
7
Пабло Баррера
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
12
Виктор Вальдес
ВР
11
Хоан Капдевила
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
8
Хави
ЦП
14
Хаби Алонсо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Остались в запасе
22
Пауль Агилар
ПЗ
7
Пабло Баррера
ЦП
Остались в запасе
12
Виктор Вальдес
ВР
11
Хоан Капдевила
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
8
Хави
ЦП
14
Хаби Алонсо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Педро
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Мексика - Испания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Испания
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Новости команд
Все
Мексика
Испания
Лига наций: шансы Чехии и Испании на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:30
Известен обладатель Golden Boy-2026
9 ноября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
Стал известен победитель чемпионата мира U15
30 октября
1
Россия проиграла Мексике и вылетела в утешительный турнир чемпионата мира U15
28 октября
14
Россия проиграла Мексике и вылетела в утешительный турнир чемпионата мира U15
28 октября
14
Товарищеский матч. Гол динамовца принес Чили победу над Мексикой (2:0)
7 октября
1
Мексика – Чили: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
США – Мексика: кто победит в товарищеском матче 2026 года
3 октября
Новичок «Динамо» забил гол сборной США
30 сентября
Лига наций: шансы Чехии и Испании на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:30
Известен обладатель Golden Boy-2026
9 ноября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
Стал известен победитель чемпионата мира U15
30 октября
1
Назван лучший вратарь года по версии France Football
27 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+