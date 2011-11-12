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Расписание матчей
Сталь - Металлург
Сталь - Металлург: обзор матча 12 ноября 2011
Сталь
12.11.2011, суббота, 15:00
Украина. Первая лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Металлург
Матч
Статистика
Личные встречи
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Статистика матча Сталь - Металлург
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0
0
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0
0
Матчи команд
Сталь
Украина. Первая лига, 30 тур
Сталь
0 : 3
03.06.2015
Горняк-Спорт
Украина. Первая лига, 29 тур
Полтава (2007)
3 : 0
30.05.2015
Сталь
Украина. Первая лига, 28 тур
Нафтовик-Укрнафта
3 : 0
23.05.2015
Сталь
Украина. Первая лига, 27 тур
Сталь
0 : 3
16.05.2015
Николаев
Украина. Первая лига, 26 тур
Нива
3 : 0
10.05.2015
Сталь
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Стадион:
Сталь
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Сталь
Металлург
Тренер «Шахтера» Фонсека раскритиковал газон после матча УПЛ
2017.07.29 21:05
Источник: «Ростов» достиг договоренности с Кучуком, белорус возглавит команду на следующей неделе
2017.06.03 16:33
45
Бабич: «У нас грубая команда, а выигрываем случайно»
2016.10.03 07:44
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
УПЛ. «Шахтер» разгромил киевское «Динамо»
2016.05.01 21:25
5
Тренер «Шахтера» Фонсека раскритиковал газон после матча УПЛ
2017.07.29 21:05
Источник: «Ростов» достиг договоренности с Кучуком, белорус возглавит команду на следующей неделе
2017.06.03 16:33
45
Бабич: «У нас грубая команда, а выигрываем случайно»
2016.10.03 07:44
УПЛ. «Шахтер» разгромил киевское «Динамо»
2016.05.01 21:25
5
«Амкар» объявил о переходе Мищенко
2016.02.09 21:37
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани»
2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
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