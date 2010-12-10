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Расписание матчей
Мазембе - Пачука
Мазембе - Пачука: обзор матча 10 декабря 2010
Мазембе
10.12.2010, пятница, 19:00
Клубный Чемпионат Мира, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Пачука
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мазембе - Пачука
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мазембе
Лига чемпионов Африки, 6 тур
Мазембе
4 : 0
18.01.2025
Аль-Хиляль
Лига чемпионов Африки, 5 тур
МК Алжир
1 : 0
10.01.2025
Мазембе
Лига чемпионов Африки, 4 тур
Янг Африканс
3 : 1
04.01.2025
Мазембе
Лига чемпионов Африки, 3 тур
Мазембе
1 : 1
14.12.2024
Янг Африканс
Лига чемпионов Африки, 2 тур
Аль-Хиляль
2 : 1
08.12.2024
Мазембе
Пачука
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Пачука
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22.11.2026
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Мексика. Лига МХ, 16 тур
Атлас
1 : 4
08.11.2026
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26.10.2026
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Мексика. Лига МХ, 2 тур
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1 : 2
27.07.2026
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19.07.2026
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«Аль-Хиляль» – «Пачука»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июня 2025
2025.06.27 02:50
«Аль-Хиляль» – «Пачука»: прогноз и ставки на матч 27 июня 2025 с коэффициентом 1.92
2025.06.26 11:53
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2025.06.26 09:38
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Конная полиция растоптала болельщиков после матча в африканской Лиге чемпионов
2018.09.17 16:25
3
Клубный ЧМ. Мексиканская «Америка» обыграла «Мазембе»
2015.12.16 15:16
Матчи клубного ЧМ. Смотреть онлайн
2015.12.16 14:00
Клубный чемпионат мира. «Хиросима Санфречче» разгромила «Мазембе» и вышла в полуфинал
2015.12.13 15:32
«Аль-Хиляль» – «Пачука»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июня 2025
2025.06.27 02:50
«Аль-Хиляль» – «Пачука»: прогноз и ставки на матч 27 июня 2025 с коэффициентом 1.92
2025.06.26 11:53
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Игрок «Реала» подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Пачукой»
2025.06.23 10:44
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