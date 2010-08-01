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Расписание матчей
Марсель - Валенсия
Марсель - Валенсия: обзор матча 01 августа 2010
Марсель
01.08.2010, воскресенье, 23:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Марсель - Валенсия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Марсель
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