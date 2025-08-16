Введите ваш ник на сайте
Венеция - Мантова: онлайн-трансляция 16 августа 2025

Венеция
16.08.2025, суббота, 19:00
Италия. Кубок, 1 раунд
- : -
Не начался
Мантова
Матч
Статистика матча Венеция - Мантова
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Информация о матче
Стадион:
Пьерлуиджи Пенцо
Новости команд
Все
Венеция
Мантова
«Интер» продал сына Станковича
23 июня, 14:14
3
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
26 мая, 13:29
«Венеция» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025
25 мая, 20:35
Прогноз на точный счет матча «Венеция» – «Ювентус»: Серия А, 25 мая 2025
24 мая, 11:26
Прогноз на точный счeт матча «Кальяри» – «Венеция»: Серия А, 18 мая 2025
17 мая, 11:12
Михайлович: «Балотелли в плохой форме»
4 сентября 2015, 14:40
Больше новостей
Италия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Италия. Кубок, 1 раунд
Венеция
- : -
16.08.2025
Мантова
Италия. Кубок, 1 раунд
Комо
- : -
16.08.2025
Зюйдтироль
Италия. Кубок, 1 раунд
Кальяри
- : -
16.08.2025
Виртус Энтелла
Италия. Кубок, 1 раунд
Кремонезе
- : -
16.08.2025
Палермо
Италия. Кубок, 1 раунд
Монца
- : -
17.08.2025
Фрозиноне
Италия. Кубок, 1 раунд
Парма
- : -
17.08.2025
Пескара
Италия. Кубок, 1 раунд
Чезена
- : -
17.08.2025
Пиза
Италия. Кубок, 1 раунд
Милан
- : -
17.08.2025
Бари
Италия. Кубок, 1 раунд
Аудаче Чериньола
- : -
18.08.2025
Верона
Последние матчи
Все
Венеция
Мантова
Италия. Серия А, 38 тур
Венеция
2 : 3
25.05.2025
Ювентус
Италия. Серия А, 37 тур
Кальяри
3 : 0
18.05.2025
Венеция
Италия. Серия В, 34 тур
Мантова
0 : 0
13.05.2025
Катанцаро
Италия. Серия А, 36 тур
Венеция
2 : 1
12.05.2025
Фиорентина
Италия. Серия В, 38 тур
Мантова
2 : 1
09.05.2025
Каррарезе
Италия. Серия В, 34 тур
Мантова
0 : 0
13.05.2025
Катанцаро
Италия. Серия В, 38 тур
Мантова
2 : 1
09.05.2025
Каррарезе
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Мантова
3 : 0
01.05.2025
Чезена
Италия. Серия В, 35 тур
Кремонезе
4 : 2
25.04.2025
Мантова
