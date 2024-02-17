Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уолсолл - Мэнсфилд Таун
Уолсолл - Мэнсфилд Таун: обзор матча 17 февраля 2024
Уолсолл
17.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Мэнсфилд Таун
47'
Д. Мэтт
65'
E. Adegboyega
50'
S. Quinn
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уолсолл - Мэнсфилд Таун
90'
+4
Желтая карточка
J. Bowery
Замена
R. Stirk
️️️️
J. Earing
90'
Замена
М. Фаал
️️️️
Д. Мэтт
89'
Желтая карточка
Т. Ноулз
85'
Желтая карточка
L. Gordon
79'
78'
Замена
Т. Николс
️️️️
G. Maris
78'
Замена
S. McLaughlin
️️️️
B. Cargill
Замена
Р. Тирни
️️️️
Д. Гордон
77'
70'
Замена
D. Keillor-Dunn
️️️️
W. Swan
70'
Замена
A. Lewis
️️️️
S. Quinn
ГОЛ! 2:1!
E. Adegboyega
Пас отдал
И. Хатчинсон
65'
50'
ГОЛ! 1:1!
S. Quinn
Пас отдал
H. Boateng
ГОЛ! 1:0!
Д. Мэтт
Пас отдал
И. Хатчинсон
47'
Замена
E. Adegboyega
️️️️
P. Farquharson
46'
46'
Замена
H. Boateng
️️️️
O. Clarke
37'
Желтая карточка
O. Clarke
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
21
Jack Earing
ЦП
21
Исаак Хатчинсон
АП
7
Том Ноулз
ПВ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
(К)
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
(К)
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
8
Ollie Clarke
ЦП
25
Луис Рид
ЦП
31
Кристи Пим
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Уолсолл
16
Emmanuel Adegboyega
ЦЗ
26
Росс Тирни
ЦП
8
Ryan Stirk
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
15
Арамид Оте
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
Мэнсфилд Таун
18
Aaron Lewis
ЦЗ
21
Hiram Boateng
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
1-1-2-5
1
26
21
21
Хатчинсон
7
Ноулз
14
10
Гордон
9
Мэтт
15
24
1-1-2-5
44
Флинт
5
Брант
8
25
Рид
24
9
6
16
10
6
16
16
6
10
Гордон
26
Тирни
26
Тирни
10
Гордон
21
8
8
21
9
Мэтт
9
Фаал
9
Фаал
9
Мэтт
16
18
18
16
8
21
21
8
6
3
3
6
24
50
50
24
10
7
Николс
7
Николс
10
Остались в запасе
Уолсолл
Мэнсфилд Таун
15
Арамид Оте
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
15
Арамид Оте
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
Остались в запасе
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Уолсолл - Мэнсфилд Таун
2
2
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
6
Нарушения
9
12
Офсайды
0
4
Количество передач
310
404
Сейвы
6
3
Точность передач %
69
80
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Новости команд
Все
Уолсолл
Мэнсфилд Таун
Кубок Англии. «Арсенал» не без труда прошел клуб из 3-го дивизиона (2:1)
7 марта
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Кубок Англии. «Арсенал» не без труда прошел клуб из 3-го дивизиона (2:1)
7 марта
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+