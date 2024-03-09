Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Мэнсфилд Таун - Суиндон Таун
Мэнсфилд Таун - Суиндон Таун: обзор матча 09 марта 2024
Мэнсфилд Таун
09.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 37 тур
3 : 2
Завершен
Суиндон Таун
4'
Л. Экинс
51'
D. Keillor-Dunn
68'
W. Swan
50'
P. Glatzel
59'
А. Дринан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мэнсфилд Таун - Суиндон Таун
Замена
J. Bowery
️️️️
D. Keillor-Dunn
81'
77'
Замена
R. Hepburn-Murphy
️️️️
P. Glatzel
ГОЛ! 3:2!
W. Swan
Пас отдал
O. Clarke
68'
Замена
G. Maris
️️️️
H. Boateng
66'
Замена
O. Clarke
️️️️
S. Quinn
66'
Замена
W. Swan
️️️️
Т. Николс
65'
Желтая карточка
Л. Экинс
61'
59'
ГОЛ! 2:2!
А. Дринан
Пас отдал
Z. Elbouzedi
ГОЛ! 2:1!
D. Keillor-Dunn
Пас отдал
Т. Николс
51'
50'
ГОЛ! 1:1!
P. Glatzel
41'
Желтая карточка
C. McCarthy
ГОЛ! 1:0!
Л. Экинс
Пас отдал
D. Keillor-Dunn
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
(К)
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
25
Луис Рид
ЦП
21
Hiram Boateng
ЦП
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
31
Кристи Пим
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
ВР
15
Conor McCarthy
ЦЗ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦЗ
28
Saidou Khan
ЦЗ
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
12
Tom Brewitt
ЦП
10
Доусон Девой
АП
9
Paul Glatzel
ЦФ
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
32
Чарли Остин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Мэнсфилд Таун
18
Aaron Lewis
ЦЗ
8
Ollie Clarke
ЦП
24
Will Swan
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
Суиндон Таун
13
Conor Brann
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
16
Джейк Кен
ЦП
20
George McEachran
ЦП
20
Ricky Aguiar
ЦП
29
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
11
Sean McGurk
ЦФ
1-1-2-5
44
Флинт
5
Брант
25
Рид
21
6
7
Экинс
7
Николс
16
2
4-1-1-4
1
2
Годвин-Малифе
28
20
Блэйк-Трейси
15
12
10
Девой
32
Остин
23
Дринан
7
9
16
8
8
16
7
Николс
24
24
7
Николс
50
9
9
50
21
10
10
21
9
29
29
9
Остались в запасе
Мэнсфилд Таун
Суиндон Таун
18
Aaron Lewis
ЦЗ
37
Scott Flinders
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
13
Conor Brann
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
16
Джейк Кен
ЦП
20
George McEachran
ЦП
20
Ricky Aguiar
ЦП
11
Sean McGurk
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Остались в запасе
18
Aaron Lewis
ЦЗ
37
Scott Flinders
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
Остались в запасе
13
Conor Brann
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
16
Джейк Кен
ЦП
20
George McEachran
ЦП
20
Ricky Aguiar
ЦП
11
Sean McGurk
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Мэнсфилд Таун - Суиндон Таун
1
1
Всего ударов по воротам
21
20
Удары в створ
9
8
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
9
8
Офсайды
2
0
Количество передач
391
398
Сейвы
6
6
Точность передач %
67
64
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
18
14
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Новости команд
Все
Мэнсфилд Таун
Суиндон Таун
Кубок Англии. «Арсенал» не без труда прошел клуб из 3-го дивизиона (2:1)
7 марта
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Шервуд дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра
2017.02.23 22:20
Кубок Англии. «Арсенал» не без труда прошел клуб из 3-го дивизиона (2:1)
7 марта
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Шервуд дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра
2017.02.23 22:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+