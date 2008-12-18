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Расписание матчей
Расинг - Манчестер Сити
Расинг - Манчестер Сити: обзор матча 18 декабря 2008
Расинг
18.12.2008, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, группа A, 5 тур
3 : 1
Завершен
Манчестер Сити
19'
Х. Перейра
31'
О. Серрано
53'
Х. Валера
90+1'
Ф. Кайседо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Манчестер Сити
+1
ГОЛ! 3:1!
Ф. Кайседо
Пас отдал
П. Хавьер Сабалета
Замена
Э. Хуанхо
️️️️
Х. Перейра
Желтая карточка
В. Компани
Замена
️️️️
Г. Колса
Замена
️️️️
Ф. Кайседо
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
Замена
В. Компани
️️️️
Элано
ГОЛ! 3:0!
Х. Валера
Пас отдал
И. Маркано
Желтая карточка
Элано
Замена
С. Айрленд
️️️️
Робиньо
ГОЛ! 2:0!
О. Серрано
Пас отдал
Х. Перейра
Желтая карточка
Д. Хаманн
ГОЛ! 1:0!
Х. Перейра
Пас отдал
О. Серрано
19'
18'
Желтая карточка
Т. Бен-Хаим
Желтая карточка
О. Серрано
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
20
Хуан Валера
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Иван Маркано
ПЗ
10
Педро Мунитис
ЛП
8
Гонсало Колса
ЦП
8
Петер Люксен
ЦП
11
Оскар Серрано
ПП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Манчестер Сити
1
Каспер Шмейхель
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
37
Дариус Васселл
ЛП
0
Дитмар Хаманн
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Элано
ПП
17
Чед Эванс
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Расинг
14
Пабло Пинильос
ПЗ
0
Хорхе Гонсалвес
ЦП
9
Эспозито Хуанхо
ЦФ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Майкл Болл
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Шэйлум Логан
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
3-4-2
1
Колторти
20
Валера
24
Гарай
5
Маркано
10
Мунитис
8
Колса
8
Люксен
11
Серрано
7
Тчите
9
Перейра
4-4-2
1
Шмейхель
5
Сабалета
4
Ричардс
26
Бен-Хаим
22
Гарридо
8
Элано
0
Хаманн
6
Фернандес
37
Васселл
70
Робиньо
17
Эванс
9
Перейра
9
Хуанхо
9
Хуанхо
9
Перейра
8
Элано
4
Компани
4
Компани
8
Элано
70
Робиньо
7
Айрленд
7
Айрленд
70
Робиньо
10
Кайседо
10
Кайседо
Остались в запасе
Расинг
Манчестер Сити
0
Хорхе Гонсалвес
ЦП
14
Пабло Пинильос
ПЗ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
1
Джо Харт
ВР
3
Майкл Болл
ЛЗ
2
Шэйлум Логан
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
0
Хорхе Гонсалвес
ЦП
14
Пабло Пинильос
ПЗ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
3
Майкл Болл
ЛЗ
2
Шэйлум Логан
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Расинг - Манчестер Сити
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Серж Гюмьенни
(Синт-Труйден)
Помощники судьи:
Марк Симонс
Мишель Кеен (оба - Бельгия)
Делегат:
Маурицио Лауди (Италия)
Стадион:
Эль Сардинеро
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