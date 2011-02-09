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Расписание матчей
Мальта - Швейцария
Мальта - Швейцария: обзор матча 09 февраля 2011
Мальта
09.02.2011, среда, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Швейцария
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мальта - Швейцария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
- : -
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
0 : 2
05.06.2026
Мальта
Швейцария
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Чемпионат мира, 1/4 финала
Аргентина
3 : 1
12.07.2026
Швейцария
Информация о матче
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