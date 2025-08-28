Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Лига Европы
Сигма - Мальме
Сигма - Мальме: онлайн-трансляция 28 августа 2025
Сигма
28.08.2025, четверг, 18:00
Лига Европы, Play-offs
- : -
Не начался
Мальме
Матч
Статистика матча Сигма - Мальме
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Сигма
Мальме
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
15 августа, 00:36
«Копенгаген» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.75
11 августа, 09:02
«Мальме» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2025
5 августа, 18:50
«Мальме» – «РФШ»: прогноз и ставки на матч 29 июля 2025 с коэффициентом 1.56
29 июля, 18:18
«РФШ» – «Мальме»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 2.15
21 июля, 10:01
Стал известен 7-й участник общего этапа Лиги чемпионов-2025/26
27 апреля, 17:33
Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
27 января 2023, 15:59
«Ростов» согласовал долгосрочный контракт с Голенковым («Матч ТВ»)
25 января 2022, 00:46
1
Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой»
17 января 2022, 10:28
4
Больше новостей
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Последние матчи
Все
Сигма
Мальме
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Сигма
1 : 0
16.08.2025
Фастав
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Хальмстад
0 : 4
16.08.2025
Мальме
Лига чемпионов, 3 раунд
Копенгаген
5 : 0
12.08.2025
Мальме
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Спарта
1 : 0
10.08.2025
Сигма
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
Мальме
1 : 3
09.08.2025
Мьеллбю
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Сигма
1 : 0
16.08.2025
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Спарта
1 : 0
10.08.2025
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Сигма
2 : 1
02.08.2025
Слован
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Сигма
0 : 0
26.07.2025
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Словацко
0 : 1
20.07.2025
Сигма
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Хальмстад
0 : 4
16.08.2025
Мальме
Лига чемпионов, 3 раунд
Копенгаген
5 : 0
12.08.2025
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
Мальме
1 : 3
09.08.2025
Мьеллбю
Лига чемпионов, 3 раунд
Мальме
0 : 0
05.08.2025
Копенгаген
Лига чемпионов, 2 раунд
Мальме
1 : 0
30.07.2025
РФШ
