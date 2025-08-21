Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Лига конференций
Русенборг - Майнц
Русенборг - Майнц: онлайн-трансляция 21 августа 2025
Русенборг
21.08.2025, четверг, 19:00
Лига конференций, 4 раунд
- : -
Ответный матч – 28.08.2025
Не начался
Майнц
Матч
Статистика матча Русенборг - Майнц
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
Новости команд
Все
Русенборг
Майнц
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
30 июля, 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
23 июля, 08:30
В Бундеслиге определились участники еврокубков
17 мая, 21:45
«Майнц» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025
17 мая, 15:20
Прогноз на точный счет матча «Майнц» – «Байер»: Бундеслига, 17 мая 2025
16 мая, 10:05
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
30 июля, 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
23 июля, 08:30
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Русенборгу» (0:1)
15 июля 2024, 21:05
2
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2 апреля 2024, 20:56
2
«Рапид» потерпел 27 поражение в Лиге Европы. Это антирекорд турнира
4 декабря 2020, 07:45
В Бундеслиге определились участники еврокубков
17 мая, 21:45
«Майнц» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025
17 мая, 15:20
Прогноз на точный счет матча «Майнц» – «Байер»: Бундеслига, 17 мая 2025
16 мая, 10:05
Прогноз на точный счет матча «Бохум» – «Майнц»: Бундеслига, 10 мая 2025
9 мая, 10:04
Прогноз на точный счет матча «Майнц» – «Айнтрахт»: Бундеслига, 4 мая 2025
3 мая, 10:07
Больше новостей
Лига конференций
Все
Текущие
Будущие
Последние матчи
Русенборг
Майнц
Германия. Кубок, 1 раунд
Динамо
0 : 1
18.08.2025
Майнц
Лига конференций, 3 раунд
Хаммарбю
0 : 1
14.08.2025
Русенборг
Лига конференций, 3 раунд
Русенборг
0 : 0
07.08.2025
Хаммарбю
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
КФУМ-Камератене
4 : 1
03.08.2025
Русенборг
Лига конференций, 2 раунд
Банга
0 : 2
31.07.2025
Русенборг
Лига конференций, 3 раунд
Хаммарбю
0 : 1
14.08.2025
Русенборг
Лига конференций, 3 раунд
Русенборг
0 : 0
07.08.2025
Хаммарбю
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
КФУМ-Камератене
4 : 1
03.08.2025
Русенборг
Лига конференций, 2 раунд
Банга
0 : 2
31.07.2025
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Русенборг
4 : 1
27.07.2025
Тромсе
Германия. Кубок, 1 раунд
Динамо
0 : 1
18.08.2025
Майнц
Германия. Бундеслига, 34 тур
Майнц
2 : 2
17.05.2025
Байер
Германия. Бундеслига, 33 тур
Бохум
1 : 4
10.05.2025
Майнц
Германия. Бундеслига, 32 тур
Майнц
1 : 1
04.05.2025
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 31 тур
Бавария
3 : 0
26.04.2025
Майнц
