Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций
Маккаби Х - Ракув
Маккаби Х - Ракув: обзор матча 14 августа 2025
Маккаби Х
14.08.2025, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 2
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Ракув
45+1'
П. Барат
76'
L. Diaby-Fadiga (П)
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол Маккаби Х - Ракув
Завершен
Желтая карточка
Шон Голдберг
90'
+10
90'
+3
Замена
Карол Струски
️️️️➡️️
Петер Барат
Замена
Guy Melamed
️️️️➡️️
Йелле Батай
88'
86'
Замена
Adriano
️️️️➡️️
Майкл Амейо
Желтая карточка
Eitan Azoulay
85'
85'
Замена
Jesus Diaz
️️️️➡️️
Tomasz Pieńko
Замена
Лиор Касса
️️️️➡️️
Goni Naor
78'
Замена
Кеннет Сайеф
️️️️➡️️
Пьер Корню
78'
Замена
Али Мохамед
️️️️➡️️
Долев Азиза
78'
76'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Lamine Diaby-Fadiga
Замена
Iyad Khalaili
️️️️➡️️
Джордже Йованович
60'
58'
Замена
Lamine Diaby-Fadiga
️️️️➡️️
Patryk Makuch
Вторая желтая
Lisav Naif Eissat
55'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Петер Барат
Пас отдал
Майкл Амейо
Желтая карточка
Долев Азиза
41'
Желтая карточка
Lisav Naif Eissat
31'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби Х
89
Георгий Ермаков
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
30
Абдулайе Сек
ЦЗ
24
Lisav Naif Eissat
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
5
Goni Naor
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
19
Eitan Azoulay
ЦП
8
Долев Азиза
ЦП
22
Триванте Стюарт
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
8
Tomasz Pieńko
ЦП
6
O. Repka
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
19
Майкл Амейо
АП
7
Фран Тудор
ПП
9
Patryk Makuch
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Маккаби Х
40
Шариф Каюф
ВР
42
Roey Elimelech
ЦЗ
4
Али Мохамед
ОП
15
Лиор Касса
ОП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
26
Michael Ohana
ЦП
31
Amit Arazi
ЦП
9
Матиас Науэль
ЛВ
7
Ксандер Северина
ПВ
17
Суф Подгоряну
ПВ
36
Iyad Khalaili
ЦФ
18
Guy Melamed
ЦФ
Ракув
39
Jakub Mądrzyk
ВР
48
Oliwier Zych
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
5
Марко Булат
ОП
14
Срджан Плавсич
ЦП
23
Карол Струски
ЦП
66
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
28
Jesus Diaz
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
17
Leonardo Rocha
ЦФ
80
Lamine Diaby-Fadiga
ЦФ
3-2-2-2
89
Ермаков
24
3
Голдберг
5
27
Корню
25
Батай
19
8
Азиза
99
Йованович
22
Стюарт
4-4-1-1
1
Треловски
25
Раковитан
24
Арсенич
4
Сварнас
26
Отиено
7
Тудор
6
88
Барат
8
19
Амейо
9
8
Азиза
4
Мохамед
4
Мохамед
8
Азиза
5
15
Касса
15
Касса
5
27
Корню
16
Сайеф
16
Сайеф
27
Корню
99
Йованович
36
36
99
Йованович
25
Батай
18
18
25
Батай
88
Барат
23
Струски
23
Струски
88
Барат
8
28
28
8
19
Амейо
11
11
19
Амейо
9
80
80
9
Остались в запасе
Маккаби Х
Ракув
40
Шариф Каюф
ВР
42
Roey Elimelech
ЦЗ
26
Michael Ohana
ЦП
31
Amit Arazi
ЦП
9
Матиас Науэль
ЛВ
7
Ксандер Северина
ПВ
17
Суф Подгоряну
ПВ
Главный тренер
Мессай Дего
39
Jakub Mądrzyk
ВР
48
Oliwier Zych
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
5
Марко Булат
ОП
14
Срджан Плавсич
ЦП
66
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
17
Leonardo Rocha
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Остались в запасе
40
Шариф Каюф
ВР
42
Roey Elimelech
ЦЗ
26
Michael Ohana
ЦП
31
Amit Arazi
ЦП
9
Матиас Науэль
ЛВ
7
Ксандер Северина
ПВ
17
Суф Подгоряну
ПВ
Остались в запасе
39
Jakub Mądrzyk
ВР
48
Oliwier Zych
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
5
Марко Булат
ОП
14
Срджан Плавсич
ЦП
66
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
17
Leonardo Rocha
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Главный тренер
Марек Папшун
Статистика матча Маккаби Х - Ракув
5
1
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
21
11
Офсайды
3
0
Количество передач
411
362
Сейвы
4
4
Точность передач %
77
82
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Информация о матче
Главный судья:
Жером Бризар
Стадион:
Нагьердей
Новости команд
Все
Маккаби Х
Ракув
«Маккаби» Хайфа – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
31 июля, 19:50
«Торпедо-БелАЗ» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
24 июля, 19:50
«Ракув» – «Жилина»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 12.00
23 июля, 10:31
«Рубин» сделал предложение по трансферу хавбека сборной Израиля
3 июня, 08:55
Игрок сборной Израиля умер в 31 год
21 мая, 15:09
«Маккаби» Хайфа – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
31 июля, 19:50
«Торпедо-БелАЗ» – «Маккаби»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
24 июля, 19:50
«Рубин» сделал предложение по трансферу хавбека сборной Израиля
3 июня, 08:55
Игрок сборной Израиля умер в 31 год
21 мая, 15:09
Экс-динамовец Лесовой сравнил цены в России и Израиле
16 мая, 20:39
1
«Ракув» – «Жилина»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 12.00
23 июля, 10:31
Лига Европы. Ассист Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Ракув» (4:0), «Арис» с Кокориным проиграл «Спарте» (1:3) и вылетел
15 декабря 2023, 00:55
Убежавший с поля в матче ЛЕ игрок «Аталанты» выложил свою тепловую карту: он отметил туалет
22 сентября 2023, 12:45
1
Лига Европы. «Аталанта» Миранчука победила, «Арис» Кокорина проиграл, «Аякс» и «Марсель» забили шесть голов на двоих
21 сентября 2023, 23:59
1
«Локомотив» интересуется капитаном «Ракува» Арсеничем
6 сентября 2023, 14:30
Больше новостей
Последние матчи
Все
Маккаби Х
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Польша. Экстракласа, 3 тур
Радомяк
3 : 1
03.08.2025
Ракув
Лига конференций, 2 раунд
Жилина
1 : 3
31.07.2025
Ракув
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Польша. Экстракласа, 3 тур
Радомяк
3 : 1
03.08.2025
Ракув
Лига конференций, 2 раунд
Жилина
1 : 3
31.07.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 2 тур
Ракув
1 : 2
27.07.2025
Висла Плоцк
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: