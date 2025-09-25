Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Утрехт - Лион: онлайн-трансляция 25 сентября 2025

Утрехт
25.09.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 тур
- : -
Не начался
Лион
Матч Таблица
Статистика матча Утрехт - Лион
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Утрехт
Лион
«Лион» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2025
19 сентября, 20:35
«Лион» – «Анжер»: прогноз и ставки на матч 19 сентября 2025 с коэффициентом 1.72
18 сентября, 09:01
«Ренн» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025
14 сентября, 20:35
«Ренн» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 2.55
13 сентября, 10:00
Тренер «Утрехта» доволен срывом трансфера Эль-Каруани в «Спартак»: «Здорово, что не стали связываться с русскими»
1 сентября, 21:58
12
Тренер «Утрехта» доволен срывом трансфера Эль-Каруани в «Спартак»: «Здорово, что не стали связываться с русскими»
1 сентября, 21:58
12
В «Спартаке» ответили, кто виноват в срыве трансфера Эль-Каруани
31 августа, 10:02
2
Журналист – о переходе защитника «Утрехта» в «Спартак»: «Ноль шансов»
29 августа, 16:42
5
«Утрехт» отменил сделку со «Спартаком» по моральным соображениям
29 августа, 13:45
23
Потенциальный новичок «Спартака» попрощался с фанатами своей нынешней команды
29 августа, 10:59
10
«Лион» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2025
19 сентября, 20:35
«Лион» – «Анжер»: прогноз и ставки на матч 19 сентября 2025 с коэффициентом 1.72
18 сентября, 09:01
«Ренн» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025
14 сентября, 20:35
«Ренн» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 2.55
13 сентября, 10:00
Испанский клуб выкупил Микаутадзе за 31 миллион
1 сентября, 19:40
Больше новостей
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы, 1 тур
Лилль
- : -
25.09.2025
Бранн
Лига Европы, 1 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
25.09.2025
ФКСБ
Лига Европы, 1 тур
Утрехт
- : -
25.09.2025
Лион
Лига Европы, 1 тур
Штутгарт
- : -
25.09.2025
Сельта
Лига Европы, 1 тур
Рейнджерс
- : -
25.09.2025
Генк
Лига Европы, 1 тур
Лилль
- : -
25.09.2025
Бранн
Лига Европы, 1 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
25.09.2025
ФКСБ
Лига Европы, 1 тур
Утрехт
- : -
25.09.2025
Лион
Лига Европы, 1 тур
Штутгарт
- : -
25.09.2025
Сельта
Лига Европы, 1 тур
Рейнджерс
- : -
25.09.2025
Генк
Лига Европы, 1 тур
Ференцварош
- : -
25.09.2025
Виктория
Лига Европы, 1 тур
Янг Бойз
- : -
25.09.2025
Панатинаикос
Лига Европы, 1 тур
Астон Вилла
- : -
25.09.2025
Болонья
Лига Европы, 1 тур
Зальцбург
- : -
25.09.2025
Порту
Лига Европы, 2 тур
Рома
- : -
02.10.2025
Лилль
Последние матчи
Все
Утрехт
Лион
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Фортуна
1 : 0
20.09.2025
Утрехт
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
1 : 0
19.09.2025
Анжер
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3 : 1
14.09.2025
Лион
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Утрехт
0 : 1
14.09.2025
Гронинген
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
1 : 0
31.08.2025
Марсель
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Фортуна
1 : 0
20.09.2025
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Утрехт
0 : 1
14.09.2025
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Зволле
0 : 2
31.08.2025
Утрехт
Лига Европы, 4 раунд
Утрехт
0 : 0
28.08.2025
Зриньски
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Утрехт
4 : 1
24.08.2025
Экселсиор
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
1 : 0
19.09.2025
Анжер
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3 : 1
14.09.2025
Лион
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
1 : 0
31.08.2025
Марсель
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
3 : 0
23.08.2025
Метц
Франция. Лига 1, 1 тур
Ланс
0 : 1
16.08.2025
Лион
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 