Главная
Расписание матчей
Лига Европы
Утрехт - Лион
Утрехт - Лион: онлайн-трансляция 25 сентября 2025
Утрехт
25.09.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 тур
- : -
Не начался
Лион
Матч
Таблица
Статистика матча Утрехт - Лион
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Утрехт
Лион
Тренер «Утрехта» доволен срывом трансфера Эль-Каруани в «Спартак»: «Здорово, что не стали связываться с русскими»
1 сентября, 21:58
12
Тренер «Утрехта» доволен срывом трансфера Эль-Каруани в «Спартак»: «Здорово, что не стали связываться с русскими»
1 сентября, 21:58
12
В «Спартаке» ответили, кто виноват в срыве трансфера Эль-Каруани
31 августа, 10:02
2
Журналист – о переходе защитника «Утрехта» в «Спартак»: «Ноль шансов»
29 августа, 16:42
5
«Утрехт» отменил сделку со «Спартаком» по моральным соображениям
29 августа, 13:45
23
Потенциальный новичок «Спартака» попрощался с фанатами своей нынешней команды
29 августа, 10:59
10
«Лион» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2025
19 сентября, 20:35
«Лион» – «Анжер»: прогноз и ставки на матч 19 сентября 2025 с коэффициентом 1.72
18 сентября, 09:01
«Ренн» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025
14 сентября, 20:35
«Ренн» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 2.55
13 сентября, 10:00
Испанский клуб выкупил Микаутадзе за 31 миллион
1 сентября, 19:40
Больше новостей
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы, 1 тур
Лилль
- : -
25.09.2025
Бранн
Лига Европы, 1 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
25.09.2025
ФКСБ
Лига Европы, 1 тур
Утрехт
- : -
25.09.2025
Лион
Лига Европы, 1 тур
Штутгарт
- : -
25.09.2025
Сельта
Лига Европы, 1 тур
Рейнджерс
- : -
25.09.2025
Генк
Лига Европы, 1 тур
Ференцварош
- : -
25.09.2025
Виктория
Лига Европы, 1 тур
Янг Бойз
- : -
25.09.2025
Панатинаикос
Лига Европы, 1 тур
Астон Вилла
- : -
25.09.2025
Болонья
Лига Европы, 1 тур
Зальцбург
- : -
25.09.2025
Порту
Лига Европы, 2 тур
Рома
- : -
02.10.2025
Лилль
Последние матчи
Все
Утрехт
Лион
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Фортуна
1 : 0
20.09.2025
Утрехт
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
1 : 0
19.09.2025
Анжер
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3 : 1
14.09.2025
Лион
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Утрехт
0 : 1
14.09.2025
Гронинген
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
1 : 0
31.08.2025
Марсель
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Фортуна
1 : 0
20.09.2025
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Утрехт
0 : 1
14.09.2025
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Зволле
0 : 2
31.08.2025
Утрехт
Лига Европы, 4 раунд
Утрехт
0 : 0
28.08.2025
Зриньски
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Утрехт
4 : 1
24.08.2025
Экселсиор
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
1 : 0
19.09.2025
Анжер
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3 : 1
14.09.2025
Лион
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
1 : 0
31.08.2025
Марсель
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
3 : 0
23.08.2025
Метц
Франция. Лига 1, 1 тур
Ланс
0 : 1
16.08.2025
Лион
