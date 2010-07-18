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Расписание матчей
Спортинг - Лион
Спортинг - Лион: обзор матча 18 июля 2010
Спортинг
18.07.2010, воскресенье, 23:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Лион
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Спортинг - Лион
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
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Каза Пиа
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25.10.2026
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21.10.2026
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Лилль
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Франция. Лига 1, 10 тур
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01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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