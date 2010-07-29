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Расписание матчей
Ноттингем Форест - Лион
Ноттингем Форест - Лион: обзор матча 29 июля 2010
Ноттингем Форест
29.07.2010, четверг, 22:30
Товарищеские матчи
1 : 3
Завершен
Лион
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ноттингем Форест - Лион
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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3 : 1
07.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
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1 : 1
23.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
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2 : 0
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Лига Европы, 4 тур
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1 : 1
05.11.2026
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Франция. Лига 1, 9 тур
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01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
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2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
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22.10.2026
Лион
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