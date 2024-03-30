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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Лутон Таун
Тоттенхэм - Лутон Таун: обзор матча 30 марта 2024
Тоттенхэм
30.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Лутон Таун
51'
И. Каборе (АГ)
86'
Х. Сон
3'
Т. Чон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Лутон Таун
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
90'
+6
Желтая карточка
П. Хейбьерг
90'
+5
90'
Желтая карточка
Т. Менжи
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Х. Сон
88'
ГОЛ! 2:1!
Х. Сон
Пас отдал
Б. Джонсон
86'
Замена
Ришарлисон
️️️️
И. Биссума
85'
83'
Замена
К. Вудроу
️️️️
А. Даути
74'
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
Т. Чон
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
П. Сарр
68'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
Д. Мэддисон
68'
63'
Замена
Д. Кларк
️️️️
Л. Берри
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
И. Каборе
51'
46'
Желтая карточка
П. Мпанцу
46'
Замена
Д. Хасиока
️️️️
Р. Бурк
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Д. Кулушевски
46'
36'
Желтая карточка
Р. Бурк
31'
Желтая карточка
Р. Баркли
3'
ГОЛ! 0:1!
Т. Чон
Пас отдал
Р. Баркли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
8
Люк Берри
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
19
Тахит Чон
ПВ
9
Карлтон Моррис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
47
Ришарлисон
ЦФ
Лутон Таун
23
Тим Крул
ВР
1
Джеймс Ши
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
6
Аксель Пизольд
ЦП
10
Зак Нельсон
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
18
Джордан Кларк
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
4-2-3-1
25
Викарио
13
Удогие
21
Ромеро
3
Дрэгушин
23
Порро
28
Биссума
29
Сарр
7
Сон
10
Мэддисон
21
Кулушевски
11
Вернер
3-1-2-3-1
1
Камински
12
Каборе
32
Бурк
15
Менжи
17
Мпанцу
8
Берри
6
Баркли
19
Чон
25
Таунсенд
45
Даути
9
Моррис
7
Сон
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
7
Сон
10
Мэддисон
30
Бентанкур
30
Бентанкур
10
Мэддисон
29
Сарр
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
29
Сарр
21
Кулушевски
22
Джонсон
22
Джонсон
21
Кулушевски
28
Биссума
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
28
Биссума
32
Бурк
14
Хасиока
14
Хасиока
32
Бурк
19
Чон
44
Оньединма
44
Оньединма
19
Чон
8
Берри
18
Кларк
18
Кларк
8
Берри
45
Даути
12
Вудроу
12
Вудроу
45
Даути
Остались в запасе
Тоттенхэм
Лутон Таун
40
Брэндон Остин
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
Главный тренер
Анге Постекоглу
23
Тим Крул
ВР
1
Джеймс Ши
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
6
Аксель Пизольд
ЦП
10
Зак Нельсон
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
1
Джеймс Ши
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
6
Аксель Пизольд
ЦП
10
Зак Нельсон
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Тоттенхэм - Лутон Таун
2
4
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
6
Нарушения
16
14
Офсайды
1
1
Количество передач
609
254
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
69
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
2.96
0.39
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Главный судья:
Джарред Джиллетт
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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