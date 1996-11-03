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Текстильщик - Луч
Текстильщик - Луч: обзор матча 10 ноября 1993
Текстильщик
10.11.1993, среда, 00:00
Чемпионат России, 36 тур
4 : 0
Завершен
Луч
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Матчи команд
Текстильщик
Чемпионат России, 34 тур
Балтика
4 : 1
03.11.1996
Текстильщик
Чемпионат России, 33 тур
Текстильщик
0 : 2
25.10.1996
Алания
Чемпионат России, 32 тур
Жемчужина
1 : 1
19.10.1996
Текстильщик
Чемпионат России, 31 тур
Текстильщик
2 : 0
12.10.1996
Зенит
Чемпионат России, 30 тур
Ростов
2 : 1
02.10.1996
Текстильщик
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
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Текстильщик
Луч
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
13 января
1
Акинфеев вспомнил самый памятный отбитый удар с пенальти, помимо игры с Испанией
2024.04.09 09:54
1
Кубок России. «Арсенал» обыграл в серии пенальти «Текстильщик» и вышел в плей-офф
2020.10.21 17:14
2
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2020.06.23 13:18
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Саламатов стал игроком «Тамбова»
2020.06.20 12:47
Кубок России. «Арсенал» обыграл в серии пенальти «Текстильщик» и вышел в плей-офф
2020.10.21 17:14
2
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
13 января
1
Акинфеев вспомнил самый памятный отбитый удар с пенальти, помимо игры с Испанией
2024.04.09 09:54
1
Савин сообщил о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
2020.06.23 13:18
1
Саламатов стал игроком «Тамбова»
2020.06.20 12:47
Тихоновецкий – о дисквалификации за наркотики: «Можно было договориться, но РФС устроил показательную порку»
2020.05.06 15:04
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