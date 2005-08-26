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Расписание матчей
Ливерпуль - ЦСКА
Ливерпуль - ЦСКА: обзор матча 26 августа 2005
Ливерпуль
26.08.2005, пятница, 22:45
Суперкубок УЕФА, Финал
3 : 1
Завершен
ЦСКА
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ливерпуль - ЦСКА
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
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- : -
22.11.2026
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