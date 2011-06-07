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Расписание матчей
Норвегия - Литва
Норвегия - Литва: обзор матча 07 июня 2011
Норвегия
07.06.2011, вторник, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Литва
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Норвегия - Литва
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
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