Спартак - Зенит
Главная
Расписание матчей
Лига Европы
Ноа - Линкольн
Ноа - Линкольн: обзор матча 14 августа 2025
Ноа
14.08.2025, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 0
Первый матч – 1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Линкольн
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол Ноа - Линкольн
Завершен
Пенальти не реализован
Ян Брайс
ГОЛ!
Бернарду Лопеш
5:6
ГОЛ!
Гудмундур Тораринссон
5:5
ГОЛ!
Kyle Clinton
4:5
ГОЛ!
Оганес Амбарцумян
4:4
ГОЛ!
Christian Rutjens
3:4
ГОЛ!
Марин Яколиш
3:3
ГОЛ!
Кике Гомес
2:3
Пенальти не реализован
Сергей Мурадян
ГОЛ!
Juanje
2:2
ГОЛ!
Гор Манвелян
2:1
ГОЛ!
Тиджей Де Барр
1:1
ГОЛ!
Нардин Мулахусейнович
1:0
Пенальти не реализован
Нано
118'
Желтая карточка
Кике Гомес
106'
Замена
Kyle Clinton
️️️️➡️️
Тони Гарсия
Замена
Гудмундур Тораринссон
️️️️➡️️
Давид Суалехе
106'
Замена
Гор Манвелян
️️️️➡️️
Матеус Айяс
105'
97'
Замена
Хесус Тоскано
️️️️➡️️
Ибрахим Айю
Замена
Оганес Амбарцумян
️️️️➡️️
Эрик Боакье
91'
80'
Замена
️️️️➡️️
Mandi
Замена
Нардин Мулахусейнович
️️️️➡️️
Имран Улад Омар
79'
74'
Замена
Juanje
️️️️➡️️
Victor Villacañas Morales
Замена
Марин Яколиш
️️️️➡️️
Вирджил Пинсон
63'
62'
Замена
Кике Гомес
️️️️➡️️
Boubacar Sidik Dabo
Желтая карточка
Вирджил Пинсон
60'
59'
Желтая карточка
Ибрахим Айю
Замена
Alen Grgić
️️️️➡️️
Элдер Феррейра
46'
34'
Желтая карточка
Christian Rutjens
Желтая карточка
Густаво Сангаре
23'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноа
22
Огнен Чанчаревич
ВР
33
Давид Суалехе
ЛЗ
3
Сергей Мурадян
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
6
Эрик Боакье
ПЗ
17
Густаво Сангаре
ОП
88
Ян Брайс
ЦП
11
Имран Улад Омар
ЦП
93
Вирджил Пинсон
ЛВ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Линкольн
1
Наузет Гарсия
ВР
21
Нано
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
3
Christian Rutjens
ЦЗ
5
Ибрахим Айю
ПЗ
8
Mandi
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
80
Boubacar Sidik Dabo
ЦП
18
Тони Гарсия
ЛФ
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
70
Victor Villacañas Morales
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Ноа
92
Aleksey Ploshchadnyi
ВР
44
Нермин Золотич
ЦЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
99
Ованес Арутюнян
ЦП
10
Артак Дашян
АП
47
Марин Яколиш
ЛВ
27
Гор Манвелян
ЦФ
32
Нардин Мулахусейнович
ЦФ
24
Zaven Khudaverdyan
ЦФ
77
Alen Grgić
ЦФ
Линкольн
13
Джейлан Хэнкинс
ВР
27
Francisco Fernández
ВР
2
Хесус Тоскано
ЛЗ
16
Tayler Carrington
ЦЗ
15
Rafael Muñoz
ЦЗ
19
Kyle Clinton
ЦП
23
Joe Oliver
ЦП
29
Lee Chipolina
ЦП
71
Javan Peacock
ЦП
11
Juanje
ЦП
9
Кике Гомес
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Чанчаревич
33
Суалехе
3
Мурадян
37
Силва
6
Боакье
17
Сангаре
88
Брайс
11
Омар
93
Пинсон
9
Айяс
7
Феррейра
4-3-3
1
Гарсия
5
Айю
6
Лопеш
3
21
Нано
8
22
Торилья
80
70
10
Де Барр
18
Гарсия
6
Боакье
19
Амбарцумян
19
Амбарцумян
6
Боакье
33
Суалехе
4
Тораринссон
4
Тораринссон
33
Суалехе
93
Пинсон
47
Яколиш
47
Яколиш
93
Пинсон
9
Айяс
27
Манвелян
27
Манвелян
9
Айяс
11
Омар
32
Мулахусейнович
32
Мулахусейнович
11
Омар
7
Феррейра
77
77
7
Феррейра
5
Айю
2
Тоскано
2
Тоскано
5
Айю
18
Гарсия
19
19
18
Гарсия
70
11
11
70
80
9
Гомес
9
Гомес
80
Остались в запасе
Ноа
Линкольн
92
Aleksey Ploshchadnyi
ВР
44
Нермин Золотич
ЦЗ
99
Ованес Арутюнян
ЦП
10
Артак Дашян
АП
24
Zaven Khudaverdyan
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
13
Джейлан Хэнкинс
ВР
27
Francisco Fernández
ВР
16
Tayler Carrington
ЦЗ
15
Rafael Muñoz
ЦЗ
23
Joe Oliver
ЦП
29
Lee Chipolina
ЦП
71
Javan Peacock
ЦП
Главный тренер
Майк МакИлви
Остались в запасе
92
Aleksey Ploshchadnyi
ВР
44
Нермин Золотич
ЦЗ
99
Ованес Арутюнян
ЦП
10
Артак Дашян
АП
24
Zaven Khudaverdyan
ЦФ
Остались в запасе
13
Джейлан Хэнкинс
ВР
27
Francisco Fernández
ВР
16
Tayler Carrington
ЦЗ
15
Rafael Muñoz
ЦЗ
23
Joe Oliver
ЦП
29
Lee Chipolina
ЦП
71
Javan Peacock
ЦП
Главный тренер
Руй Мота
Главный тренер
Майк МакИлви
Статистика матча Ноа - Линкольн
2
4
Желтые карточки
2
4
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Гисхамер
(Бюрмос)
Стадион:
Abovyan City Stadium, Abovyan
Последние матчи
Все
Ноа
Линкольн
Лига Европы, 3 раунд
Ноа
0 : 0
14.08.2025
Линкольн
Лига Европы, 3 раунд
Линкольн
1 : 1
07.08.2025
Ноа
Армения. Премьер-лига, 1 тур
Ноа
4 : 0
03.08.2025
Ширак
Лига чемпионов, 2 раунд
Ференцварош
4 : 3
30.07.2025
Ноа
Лига чемпионов, 2 раунд
Црвена Звезда
5 : 1
29.07.2025
Линкольн
Лига Европы, 3 раунд
Ноа
0 : 0
14.08.2025
Линкольн
Лига Европы, 3 раунд
Линкольн
1 : 1
07.08.2025
Ноа
Армения. Премьер-лига, 1 тур
Ноа
4 : 0
03.08.2025
Ширак
Лига чемпионов, 2 раунд
Ференцварош
4 : 3
30.07.2025
Ноа
Лига чемпионов, 2 раунд
Ноа
1 : 2
22.07.2025
Ференцварош
Лига Европы, 3 раунд
Ноа
0 : 0
14.08.2025
Линкольн
Лига Европы, 3 раунд
Линкольн
1 : 1
07.08.2025
Ноа
Лига чемпионов, 2 раунд
Црвена Звезда
5 : 1
29.07.2025
Линкольн
Лига чемпионов, 2 раунд
Линкольн
0 : 1
22.07.2025
Црвена Звезда
Лига чемпионов, 1 раунд
Линкольн
1 : 0
15.07.2025
Викингур
