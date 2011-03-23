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Расписание матчей
Либертад - Онсе Кальдас
Либертад - Онсе Кальдас: обзор матча 23 марта 2011
Либертад
23.03.2011, среда, 03:15
Кубок Либертадорес, 5 тур
2 : 2
Завершен
Онсе Кальдас
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Матчи команд
Либертад
Парагвай. Примера, 20 тур
Рубио Нью
- : -
23.11.2026
Либертад
Парагвай. Примера, 19 тур
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3 : 0
08.11.2026
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Либертад
0 : 1
05.11.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 17 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
2 : 1
01.11.2026
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Парагвай. Примера, 16 тур
Либертад
1 : 0
24.10.2026
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 15 тур
Спортиво Триниденс
1 : 0
19.10.2026
Либертад
Онсе Кальдас
Колумбия. Примера А, 19 тур
Атлетико Насьональ
- : -
14.11.2026
Онсе Кальдас
Колумбия. Примера А, 18 тур
Онсе Кальдас
1 : 0
08.11.2026
Агилас Дорадас
Колумбия. Примера А, 5 тур
Онсе Кальдас
1 : 0
29.10.2026
Альянца
Колумбия. Примера А, 16 тур
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1 : 1
25.10.2026
Депортиво Перейра
Колумбия. Примера А, 13 тур
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1 : 1
21.10.2026
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Колумбия. Примера А, 15 тур
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2024.09.13 09:39
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