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Расписание матчей
Шахтер - Левадия
Шахтер - Левадия: обзор матча 18 января 2009
Шахтер
18.01.2009, воскресенье, 15:00
Кубок Содружества, группа C, 2 тур
2 : 1
Завершен
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