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Расписание матчей
Удинезе - Лех
Удинезе - Лех: обзор матча 26 февраля 2009
Удинезе
26.02.2009, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, 1/16 финала
2 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Лех
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Удинезе - Лех
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
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2 : 1
06.11.2026
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Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
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Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
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18.10.2026
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Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
- : -
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Лех
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Легия
1 : 2
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Лига Европы, 3 тур
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Сандерленд
Информация о матче
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