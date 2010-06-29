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Расписание матчей
Лех - Слован
Лех - Слован: обзор матча 29 июня 2010
Лех
29.06.2010, вторник, 20:00
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Слован
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лех - Слован
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