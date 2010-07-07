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Расписание матчей
Лех - Славия
Лех - Славия: обзор матча 07 июля 2010
Лех
07.07.2010, среда, 20:30
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Славия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лех - Славия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лех
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ГКС Катовице
- : -
22.11.2026
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Польша. Экстракласа, 14 тур
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08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
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Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
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Лех
1 : 1
22.10.2026
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Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
- : -
21.11.2026
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Чехия. Шанс Лига, 14 тур
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08.11.2026
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1 : 2
04.11.2026
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Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
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