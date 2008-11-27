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Расписание матчей
ЦСКА - Лех
ЦСКА - Лех: обзор матча 27 ноября 2008
ЦСКА
27.11.2008, четверг, 20:00
Кубок УЕФА, группа H, 3 тур
2 : 1
Завершен
Лех
31'
А. Дзагоев
45+1'
Ю. Жирков
67'
С. Стилич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Лех
Замена
Д. Эркин
️️️️
А. Дзагоев
Желтая карточка
М. Арболеда
Желтая карточка
В. Лав
Замена
Э. Рахимич
️️️️
А. Григорьев
ГОЛ! 2:1!
С. Стилич
Желтая карточка
Д. Шемберас
Замена
Т. Бандровски
️️️️
С. Пешко
ГОЛ! 2:0!
Ю. Жирков
Пас отдал
А. Григорьев
+1
ГОЛ! 1:0!
А. Дзагоев
Пас отдал
В. Лав
Желтая карточка
Ю. Жирков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
85
Антон Григорьев
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
66
Алан Дзагоев
ЦП
5
Дейвидас Шемберас
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
17
Милош Красич
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Лех
27
Иван Турина
ВР
3
Иван Джурджевич
ВР
5
Мануэль Арболеда
ЦЗ
20
Златко Таневски
ЦЗ
22
Гжегож Войтковяк
ПЗ
16
Якуб Вильк
ЛП
21
Димитрие Иньяч
ОП
14
Семир Стилич
ЦП
21
Славомир Пешко
ПП
83
Эрнан Ренхифо
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Францишек Смуда
ЦСКА
1
Евгений Помазан
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
88
Джанер Эркин
ЛЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
87
Давид Янчик
ЦФ
0
Рамон
ЦФ
Лех
27
Кшиштоф Которовски
ВР
12
Давид Кухарски
ЦЗ
23
Марцин Кикут
ПЗ
6
Томаш Бандровски
ЛП
9
Петр Рейсс
ЦФ
4-5-1
35
Акинфеев
85
Григорьев
6
Березуцкий
4
Игнашевич
24
Березуцкий
18
Жирков
66
Дзагоев
5
Шемберас
10
Мамаев
17
Красич
19
Вагнер Лав
3-1-3-2
27
Турина
22
Войтковяк
20
Таневски
5
Арболеда
21
Иньяч
21
Пешко
14
Стилич
16
Вильк
9
Левандовски
83
Ренхифо
66
Дзагоев
88
Эркин
88
Эркин
66
Дзагоев
85
Григорьев
25
Рахимич
25
Рахимич
85
Григорьев
21
Пешко
6
Бандровски
6
Бандровски
21
Пешко
Остались в запасе
ЦСКА
Лех
87
Давид Янчик
ЦФ
0
Рамон
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
Главный тренер
Валерий Газзаев
12
Давид Кухарски
ЦЗ
9
Петр Рейсс
ЦФ
27
Кшиштоф Которовски
ВР
23
Марцин Кикут
ПЗ
Главный тренер
Францишек Смуда
Остались в запасе
87
Давид Янчик
ЦФ
0
Рамон
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
Остались в запасе
12
Давид Кухарски
ЦЗ
9
Петр Рейсс
ЦФ
27
Кшиштоф Которовски
ВР
23
Марцин Кикут
ПЗ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Главный тренер
Францишек Смуда
Статистика матча ЦСКА - Лех
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
- : -
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Лига Европы, 3 тур
Лех
1 : 1
22.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
Помощники судьи:
Жозе Рамилью
Жозе Тригу (оба - Португалия)
Стадион:
Лужники
Посещаемость:
10800 из 89318 зрителей (12%)
Где смотреть матч:
"Спорт" 19:55 (прямая)
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