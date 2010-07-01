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Расписание матчей
Лех - Партизан
Лех - Партизан: обзор матча 01 июля 2010
Лех
01.07.2010, четверг, 20:30
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Партизан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лех - Партизан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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