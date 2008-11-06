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Расписание матчей
Лех - Нанси
Лех - Нанси: обзор матча 06 ноября 2008
Лех
06.11.2008, четверг, 20:15
Кубок УЕФА, группа H, 2 тур
2 : 2
Завершен
Нанси
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Статистика матча Лех - Нанси
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Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
- : -
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
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2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Лига Европы, 3 тур
Лех
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22.10.2026
Сандерленд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
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Нанси
1 : 0
06.11.2026
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Франция. Лига 2, 11 тур
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02.11.2026
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Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Стадион:
Городской стадион
Где смотреть матч:
"Спорт" 00:20 (в записи)
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